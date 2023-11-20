​Даса рискует не сыграть за «Динамо» в 2023 году

Защитник Эли Даса может пропустить оставшиеся матчи «Динамо» в 2023 календарном году. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», ссылаясь на израильского журналиста Эли Швидлера, в игре против Румынии Даса попросил замену из-за боли. Врачи сборной Израиля считают, что на восстановление футболисту понадобится от трёх до четырёх недель. Если надрыв у Эли подтвердится, то Марцелу Личке в ближайшее время придётся обходиться без этого игрока.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт уже 25 ноября – против ЦСКА на выезде. На текущий момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.