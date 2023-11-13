Представитель Роши: «К Виллиану есть интерес со стороны других клубов, но ЦСКА не хочет его отпускать»

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались об интересе к своему клиенту со стороны ряда клубов.

По словам представителя агентства, 28-летний бразилец готов к новым вызовам, однако ЦСКА вряд ли отпустит его грядущей зимой.

«К Виллиану есть интерес со стороны других клубов. Он, как и любой другой игрок готов к новым вызовам. Но ЦСКА не хочет его отпускать, зимой трансфер маловероятен», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роша провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.