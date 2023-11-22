​Ролан Гусев оценил положение «Динамо» в РПЛ

Член тренерского штаба «Динамо» Ролан Гусев высказался по поводу выступления команды в первом круге чемпионата России.

Как известно, после пятнадцати туров «Динамо» располагается на третьей позиции в таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.

«Третье промежуточное место закономерное на данный момент. Но всё надо будет обсуждать в мае. Настрой на все команды одинаковый, но иногда получается, иногда нет», - цитирует Гусева «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 25 ноября, - против ЦСКА на поле соперника.