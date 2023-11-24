Масалитин: «ЦСКА и «Динамо» лихорадит, в предстоящем матче не будет явного фаворита»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на московское дерби в 16-м туре РПЛ.

- ЦСКА обыграет дома «Динамо»?

- «Армейцы» непредсказуемы. Они могут и выиграть, и проиграть, и спасти матч. «Динамо» выглядит постабильнее. У «бело-голубых» более-менее вырисовывается игра. Раньше они тоже играли отрезками. Могли тайм провести хорошо, потом провалить тайм или концовку. Целостного матча тоже не было, чтобы от звонка до звонка. Этим команды похожи. Они не могут обрести себя на этом отрезке. Они пока ищут лучшие сочетания, стабильность. Поэтому оба клуба лихорадит. В предстоящем матче не будет явного фаворита и аутсайдера. Вероятнее всего, получится ничья, хотя никакую команду это не удовлетворит, и обе будут играть на победу.

- Какие видите козыри ЦСКА, кроме своего поля?

- У обеих команд это атакующие действия. И ЦСКА, и «Динамо» много забивают, но имеют проблемы в защите.

Елена Григорьевская