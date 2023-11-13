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Чанов: Пятое место — удачный результат для ЦСКА в РПЛ

13 Ноября 2023 • 18:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о результатах ЦСКА в первом круге чемпионата России.

«Для ЦСКА пятое место — это удачный результат после первого круга. Но посмотрите, сколько матчей отдали на последних секундах. Обидно, другого слова не подберешь», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «красно-синие» могли располагаться выше в таблице, но команда имеет проблемы с составом.

ЦСКА занимает пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 25 очков в 15 поединках. После паузы на игры сборных первым соперником «армейцев» станет «Динамо». Столичное дерби запланировано на 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов

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