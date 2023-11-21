Лепский заявил, что Личка может быть играющим тренером «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский оценил игровые качества главного тренера команды Марцела Лички.

Напомним, чешский специалист вышел в стартовом составе «бело-голубых» в товарищеском матче против 2DROTS (2:1) и провел на поле десять минут.

«Никогда не сомневался в футбольных качествах Марцела. Он частенько подключается на тренировках к нам. Видно, что человек в форме, любит футбол», — заявил Лепский Metaratings.

Игрок добавил, что «Динамо» могло бы заявить Личку играющим тренером на матчи Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне под руководством Лички столичный клуб набрал 25 очков в 15 турах и занимает третье место.

25 ноября «Динамо» сыграет с ЦСКА. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.