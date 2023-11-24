Фомин: «С турнирной точки зрения игра с ЦСКА очень важна»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

Фомин отметил, что предстоящая встреча очень важна для «бело-голубых» с турнирной точки зрения, так как сейчас команды имеют равное количество набранных очков (по 25).

«С ЦСКА всегда хорошие матчи. С турнирной точки зрения игра с ЦСКА очень важна, поскольку это наш прямой конкурент в борьбе за высокие места», — цитирует Фомина «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится завтра, 25 ноября. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Напомним, что матч этих команд в первом круге завершился победой «бело-голубых» со счётом 2:1.