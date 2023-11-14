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Терёхин: «Динамо» нужен игрок по типу Баринова»

14 Ноября 2023 • 21:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Бывший динамовец Олег Терёхин оценил игру «бело-голубых» в первом круге Российской премьер-лиги на четвёртку с минусом.

«Для пятёрки им надо качественного опорника, похожего по манере игры на Дмитрия Баринова. Раньше таких игроков сравнивали с Давидсом, у которого было прозвище «Питбуль», - рассуждает Терёхин для «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» идёт сейчас на третьем месте, однако вместе с «бело-голубыми» эту позицию делят и «Крылья Советов» со столичным ЦСКА. У всех трёх коллективов по 25 баллов.

В 15 туре РПЛ команда Марцела Лички обыграла «Оренбург» дома с уверенным счётом – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин Дмитрий Баринов ещё теги

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