Терёхин: «Динамо» нужен игрок по типу Баринова»

Бывший динамовец Олег Терёхин оценил игру «бело-голубых» в первом круге Российской премьер-лиги на четвёртку с минусом.

«Для пятёрки им надо качественного опорника, похожего по манере игры на Дмитрия Баринова. Раньше таких игроков сравнивали с Давидсом, у которого было прозвище «Питбуль», - рассуждает Терёхин для «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» идёт сейчас на третьем месте, однако вместе с «бело-голубыми» эту позицию делят и «Крылья Советов» со столичным ЦСКА. У всех трёх коллективов по 25 баллов.

В 15 туре РПЛ команда Марцела Лички обыграла «Оренбург» дома с уверенным счётом – 2:0.