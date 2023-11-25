Тюкавин забил в пятом матче подряд

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отличился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Тюкавин смог поразить ворота соперника на 74-й минуте встречи. Этот мяч продлил голевую серию 21-летнего футболиста до пяти матчей подряд с учетом всех турниров (4 – в РПЛ, 1 – в Кубке России).

Стоит сказать, что гол молодого форварда помог «Динамо» выйти вперед в дерби с «армейцами». Поединок между командами продолжается в эти минуты. На данный момент «бело-голубые» обыгрывают ЦСКА со счетом 3:2.

За всеми событиями матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции, которая проходит на портале LiveResult.