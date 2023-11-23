Нападающий сборной Израиля Турджеман отклонил предложение ЦСКА

Нападающий «Маккаби» из Тель-Авива и сборной Израиля Дор Турджеман отказался от перехода в ЦСКА. Об этом сообщает Poste.pt.

По информации источника, интерес к 20-летнему футболисту также проявляют «Бенфика» и «Реймс». Отмечается, что за своего игрока «Маккаби» потребует от 3 до 5 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Маккаби» 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает израильского футболиста в 300 тысяч евро.

После 15 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут 25 ноября против «Динамо». Начало — в 17:30 по московскому времени.