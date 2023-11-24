Борис Игнатьев: ЦСКА и «Динамо» будут играть на победу

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 16-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА примет «Динамо».

«Обе команды будут стремиться добиться победы, потому что за результатом этой игры стоит многое. Помимо борьбы за три очка и движения по турнирной таблице, есть еще и взаимоотношения болельщиков», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

По мнению специалиста, на такие игры не нужно настраивать футболистов, наоборот, их нужно успокоить, чтобы они смогли продемонстрировать все свои способности на поле.

Столичное дерби ЦСКА – «Динамо» запланировано на субботу, 25 ноября. Арбитр должен дать свисток о начале поединка в 17:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.