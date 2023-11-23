Терёхин исключил, что ЦСКА и «Динамо» сыграют в нулевую ничью

Бывший форвард «бело-голубых», футбольный эксперт Олег Терёхин исключает, что в матче ЦСКА и «Динамо» случится нулевая ничья.

«Уверен, этот матч будет интересен для зрителей. Хотелось бы красивой игры. Думаю, голы точно будут и это здорово, что РПЛ возвращается. Матчи сборной — это, конечно, хорошо, но по играм РПЛ уже успели соскучиться», - говорит Терёхин «РБ Спорту».

Напомним, что матч ЦСКА – «Динамо» назначен на 25 ноября – это грядущая суббота. Местом действия станет «ВЭБ Арена». Кстати, в первом круге команды также не сыграли «по нулям» - победу со счётом 2:1 одержали динамовцы Марцела Лички.