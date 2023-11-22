​Ролан Гусев: «Не думаю, что Карраскаль по-разному играет в сборной и в клубе»

Член тренерского штаба «Динамо» Ролан Гусев высказался о выступлениях атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля за клуб и колумбийскую национальную сборную.

«Не думаю, что Карраскаль по-разному играет в сборной и в клубе. Он везде пытается и хочет играть, просто у нас и в национальной команде – разные схемы, разные требования, где-то тяжелее», - цитирует Гусева «Спорт-Экспресс».

Хорхе Карраскаль перебрался в «Динамо» из ЦСКА в летнее трансферное окно. С тех пор колумбиец провёл 11 матчей, в которых смог отметиться лишь одной результативной передачей.

«Динамо» после первого круга располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.