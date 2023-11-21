​Федотов дал комментарий по поводу повреждения Облякова

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по поводу повреждения, которое полузащитник Иван Обляков получил в понедельничном матче сборной России против Кубы.

«Провели обследование, надеемся, что повреждение несерьёзное. Завтра будем понимать, насколько болезненно. У Облякова растяжение в плече», - сказал Федотов журналистам.

Напомним, что сборная России разгромила Кубу со счётом 8:0.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 25 ноября, – против «Динамо» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.