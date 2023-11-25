ЦСКА и «Динамо» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА на своём поле примет «Динамо». Полузащитник «бело-голубых» Луис Чавес пропускает матч из-за дисквалификации. Хорхе Карраскаль начнёт игру на скамейке запасных.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Лаксальт, Бителло, Смолов, Макаров, Тюкавин.
Игра на «ВЭБ Арене» начнётся в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
Бан пользователя