Владимир Федотов: «Файзуллаев отлично вписался в ЦСКА, оказался без конкуренции»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре нападающего команды Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев отлично вписался в команду, оказался без конкуренции, подхватил эту волну. Но я все равно бы отметил командные действия, в которых он себя проявляет», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Специалист признался, что хотел бы видеть в своей команде больше таких новичков, как 20-летний Файзуллаев.

В 16-м туре РПЛ ЦСКА проиграл «Динамо» со счетом 2:3. Файзуллаев провел на поле все 90 минут, отметился одним забитым мячом и стал автором одной голевой передачи.

Контракт игрока с «армейцами» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Файзуллаева в два миллиона евро.