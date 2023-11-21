Лепский: «У «Динамо» очень хорошие шансы на чемпионство»

Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился мнением о том, могут ли «бело-голубые» стать победителями текущего розыгрыша чемпионата России.

Футболист выразил мнение, что «Динамо» обладает более сильным составом, чем нынешний лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар». Лепский считает, что «бело-голубые» имеют хорошие шансы на завоевание чемпионского титула.

«Загадывать не будем, но в этом сезоне у нас очень хорошие шансы», — цитирует Лепского Metaratings.

После 15 туров РПЛ динамовцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отметим, что в последний раз «бело-голубые» становились чемпионами в 1976 году.