Бубнов: «ЦСКА сам виноват в том, что уступил «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о победе «Динамо» над ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, «армейцы» имели больше голевых моментов и сами виноваты в своей неудаче. Отметим, что это второе поражение ЦСКА от «Динамо» в нынешнем сезоне.

«При такой хорошей игре «армейцы» не сумели реализовать свои моменты. Голевых моментов у «красно-синих» было больше, чем у соперника. По такой игре уступать обидно», — цитирует Бубнова Sportbox.

В 16 турах РПЛ «Динамо» набрало 28 очков, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. Шестой ЦСКА «бело-голубые» опережают на три балла.