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Орещук: «Не просто так ЦСКА отказался от Карраскаля»

13 Ноября 2023 • 23:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Функционер и футбольный агент Роман Орещук назвал полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля главным разочарованием первого круга РПЛ.

«Главное разочарование? Наверное, Карраскаль. Было понятно, что это за футболист изначально и не спроста от него избавился ЦСКА. Не просто так ночная Москва гудит о нем. Поэтому для меня это большое разочарование», - говорит Орещук для «Спорта День за Днём».

Напомним, что минувшим летом Карраскаль сменил клубную прописку и перебрался в «Динамо» из столичного ЦСКА. Весной у Владимира Федотова колумбиец присел в глубокий запас и выходил на поле в основном со скамейки запасных.

Что касается этого сезона, то у Хорхе во всех турнирах набралось 11 матчей, в которых он лишь раз отметился голевым пасом.

Ранее Орещук назвал команду, которая не оправдала его ожиданий.

 

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