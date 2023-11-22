Дзагоев: «Когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, ранее объявивший о завершении игровой карьеры, рассказал, что был близок к переходу в «Челси».

По словам футболиста, он опасался бытовых условий, которые ждали его в Англии, поэтому отклонил предложение лондонского клуба. Однако сейчас Дзагоев признаёт, что трансфер в «Челси» стал бы для него хорошим вариантом.

«Тот момент, когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить. Мне нужно было сказать только «да». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я не был готов тогда к этому.

Если сейчас время вернуть назад, то я бы ушёл в «Челси», 100 процентов», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, что главным клубом в карьере Дзагоева стал ЦСКА. В составе «армейцев» полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также четыре раза завоёвывал Кубок страны.