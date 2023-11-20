Овчинников: «После ЦСКА у меня были предложения в РПЛ»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, работающий сейчас в академии РФС, рассказал о предложениях от клубов РПЛ.

«После ЦСКА у меня были предложения в РПЛ, но отказался, потому что кто-то же должен работать в РФС. Работа главным тренером в ближайшем будущем? Всё возможно», — приводит слова Овчинникова «Чемпионат».

Напомним, Овчинников работал в ЦСКА в период с 2014 по 2020 год, где помогал главному тренеру команды. Во времена своей игровой карьеры бывший вратарь выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Бенфика», «Порту» и «Динамо».

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два очка.