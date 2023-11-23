Чалов: «Мы с Обляковым понимаем друг друга с полувзгляда»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о взаимопонимании со своим одноклубником, полузащитником Иваном Обляковым.

Чалов назвал связку с Обляковым лучшей в своей карьере, отметив, что даже в детском футболе у него ни с кем не было настолько хорошего взаимопонимания.

«Есть какие-то вещи, когда даже обговаривать с ним не надо, мы друг друга с полувзгляда понимаем. И это взгляд не на друг друга, я могу просто в нужную сторону посмотреть, и мяч Ванькой доставляется именно туда!» — цитирует Чалова «КП Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.