Сёмин: В дерби ЦСКА – «Динамо» фаворита нет

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо».

«Думаю, нет здесь фаворита. Тут немало будет зависеть от того, кто лучше провел этот перерыв. Кто лучше подготовился за этот период, тот и добьется результата», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

Столичное дерби ЦСКА – «Динамо» состоится 25 ноября. Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.

Стоит сказать, что после 15 туров и у ЦСКА, и у «Динамо» по 25 набранных очков. Отметим, что подопечные Владимира Федотова занимают пятую строчку в РПЛ, а «бело-голубые» находятся на третьей позиции.