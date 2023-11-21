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Денис Попов: «Пятое место ЦСКА – это временное явление» эксклюзив

21 Ноября 2023 • 17:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступления «армейцев» в первом круге чемпионата.

- Как оцените промежуточные итоги выступления ЦСКА?

- У любого результата всегда есть объективные причины. Понятно, что все хотят быть повыше. Думаю, что пятое место – это временное явление, а во втором круге все встанет на свои места.

- У ЦСКА короткая скамейка. Зимой нужно усиление?

- Не без этого.

- Почему у команды получилось семь ничьих в первом круге?

- Но зато с другой стороны мало поражений. Это тоже хорошо.

- Как оцениваете тот факт, что Владимир Федотов перестал доверять молодежи?

- Тут только тренер решает. Он внутри команды, общается с ребятами каждый день и больше знает о ситуации. Из молодых «армейцев» я бы пока не стал никого выделять. Растут хорошие ребята, но им присуща нестабильность. По одному-двум матчам не оценить их уровень. Есть всплески, есть неудачи. Но за счет своих ошибок ребята будут набираться опыта. Как только эти футболисты начнут стабильно играть, то всплески в ту или другою сторону пройдут.

- Как вам кажется, Федотов выжимает максимум из команды?

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- Думаю, что максимум он выжимает, но при этом, потенциал у футболистов еще выше. Есть все предпосылки для того, чтобы они прибавляли, причем сделать это могут абсолютно все.

- Чалов провел за ЦСКА все пятнадцать матчей чемпионата. Ему есть куда расти?

- Конечно. И вообще, в таких клубах, как ЦСКА, плохих футболистов нет, потому что все приобретения тщательно анализируются. А там уже надо смотреть, насколько тренеру удастся подбирать ключи и раскрыть этих игроков. И насколько сами футболисты поймут принципы и идеи тренера и смогут их воплотить.

- Кто из новичков ЦСКА произвел на вас наилучшее впечатление?

- Файзуллаев. Очень неординарный игрок. Таких сейчас мало. У него может быть еще больший прогресс. Есть все предпосылки для этого. А дальше уже все будет зависеть от него.

- А что касается Давилы, Келлвена? От них большего ожидали?

- Нельзя сбрасывать со счетов период адаптации. Кто-то вообще не может перестроиться. И менталитет у всех разный. Футболист в одном клубе может не раскрыться, а в другом заблистать.

- Про Медину можно так сказать?

- Думаю, что можно.

- Шокировал его переход в «Спартак»?

- Я смотрю на это с профессиональной точки зрения. Я же не фанат. На мой взгляд, в таком переходе нет ничего сверхординарного. Другое дело, что сам футболист должен понимать: если ты приходишь в такой топ-клуб, то могут быть и последствия. Не надо говорить, что ты тут навсегда.

- Получается, все дело было в его словах?

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- Да. Если бы он так явно не говорил некоторые вещи, то ничего бы не было. Валерий Газзаев всегда говорил: что если ты пришел в такой клуб, то себе уже не принадлежишь. Есть огромное количество болельщиков, есть журналисты, поэтому необходимо себя контролировать, не давать поблажки и даже в чем-то себя ущемлять. Поэтому футболисты должны понимать, где они находится. Это топ-клуб. Тут все смотрят, в каких ты пришел кроссовках, в каких носках и так далее.

- В «Спартаке» Медина лучше раскрылся, чем в ЦСКА?

- Посмотрим. Он стал играть. Но надо делать выводы на дистанции.

- Почему Карраскаль, который ушел из ЦСКА в «Динамо», не так ярко там выглядит?

- Ему нужно время на адаптацию к команде.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Денис Попов

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