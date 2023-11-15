​Федотов высказался о менталитете Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о работе с голкипером Игорем Акинфеевым.

«Нужно просто видеть Игоря, его настрой и вообще посыл. Профессиональный спорт – это трофеи. На каких-то командных организационных собраниях всегда от него это звучало. Интересны трофеи. Болельщикам нужны трофеи», - цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА уже больше 20 лет – он дебютировал за родной клуб весной 2003-го. На текущий момент «армейцы» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В пятнадцати прошедших матчах команда смогла раздобыть 24 зачётных балла.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт 25 ноября – против «Динамо» на своём поле.