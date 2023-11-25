Федотов: «Три пропущенных гола в домашних стенах - это ЧП»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Что не получилось во втором тайме после такой классной первой половины от «армейской» команды?

- О чем мы говорили, мы неудачно сыграли в обороне. Если правильное слово сказать: мы плохо сыграли в обороне. В этих ключевых простых моментах - первый гол, заброс. Мы говорили о другом, о правильной реакции на эти эпизоды, на открытом мяче нужно двигаться назад. Но два других не доиграли зону, нападающий оказался первый на мяче. Первый с рикошетом, второй - Тюкавин уже расстреливал. В обороне играет вся команда. Поэтому здесь претензии ко всей команде. Опять же мы скажем, что моменты, которые мы создавали, их нужно реализовывать. Они были убойными. Тогда всё могло сложиться по-другому.

- Во втором тайме, особенно в концовке будто бы не хватило атак от ЦСКА. Не получилось навала.

- Не хватило, наверное, ресурса, сил. Давила приехал, очень сложно с одного континента попасть в такую игру в такие погодные условия. В опорной зоне, наверное, мы не до конца справились. Нужно в атаку, но в атаку, к сожалению, у нас не было людей, которые могли бы в этой ситуации обострить.

- Наверное, все-таки кого-то можно выделить из положительной точки зрения? Например, Аббос Файзуллаев прибавляет в каждом матче?

- Мы, наверное, говорить будем обо всей команде, что команда сильна именно командным духом, командной игрой, организацией, командной дисциплиной. Наверное, этой дисциплины нам чуть-чуть не хватило. Три пропущенных гола в домашних стенах - это ЧП.