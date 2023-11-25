Бителло подвёл итоги матча против ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Бителло подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, в котором «бело-голубые» одержали волевую победу со счётом 3:2, а бразилец стал автором двух забитых мячей.

Игрок отметил, что его команда не вошла в игру в первом тайме, поэтому нужно анализировать, в чем была проблема, а во втором тайме футболисты вышли с большим желанием и настроем.

«Старался обмануть вратаря. У меня уже были похожие голы. Здесь нужно сконцентрироваться и не терять хладнокровие», - приводит слова Бителло «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» закерпилось на третьей строчке в турнирной таблице, в следующем туре подопечные Марцела Лички на своём поле сыграют против «Рубина».