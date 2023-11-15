Тороп вспомнил, как не мыл руки после рукопожатия от Акинфеева

Второй голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп вспомнил забавный случай из детства, связанный с Игорем Акинфеевым.

«Мне было 8 лет, только-только в ЦСКА оказался. В манеже было зимнее первенство Москвы, у клуба там же офис был. Игорь для меня был иконой. И тогда я его увидел, но не сфотографировался с ним, но руку он мне пожал. Я после этого специально даже руки с мылом не мыл», - вспоминает Тороп для «Спорт-Экспресса».

Забавно, что прямо сейчас Тороп является дублёром Игоря в составе московских «армейцев» и в начале сезона Владислав в нескольких матчах подменял Акинфеева, пока тот был на травме.

Ранее гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев вспомнил, каким был Акинфеев во время подписания первого с клубом контракта.