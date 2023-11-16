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Канчельскис: «Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах»

16 Ноября 2023 • 14:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, а также игрок «Динамо» Константин Тюкавин способны заиграть в Европе.

«Кто прямо сейчас готов к переходу европейский чемпионат? Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах. Они ещё не достигли своего потолка и могут прибавить», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

При этом Канчельскис считает, что прямо сейчас в РПЛ нет российских игроков, которые могли бы усилить европейские топ-клубы.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 21-летнего Тюкавина семь голов и четыре передачи в 19 встречах в составе «Динамо».  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Андрей Канчельскис Фёдор Чалов Константин Тюкавин ещё теги

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