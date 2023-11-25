В «Динамо» высказались о победе над ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер надеется, что «бело-голубым» удалось порадовать болельщиков, показав хорошую игру.

«Команды показали хорошую и открытую игру. Мы были чуть лучше, поэтому победили. Спасибо команде за такую отдачу», - приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, что «Динамо» уступало после первого тайма со счётом 1:2, но по итогу смогло добиться успеха, тем самым сумев закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют против «Рубина».