Защитник ЦСКА Келлвен: «Я первый раз увидел снег в России»

Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался об адаптации в столичном клубе после поражения от «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что впервые играет при такой погоде, ведь на его родине такого и близко нет, максимум там семь-восемь градусов тепла.

«Надеюсь как можно быстрее адаптироваться. Партнёры мне помогают. Говорят, чтобы я тепло одевался. Я первый раз увидел снег в России», - приводит слова Келлвена «Чемпионат».

Напомним, что 22-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.