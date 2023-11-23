Брейдо: «Дивеев с позитивом воспринял идею прокомментировать матч»

Директор по коммуникациям столичного ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о грядущем комментаторском дебюте защитника «армейцев» Игоря Дивеева. Футболист прокомментирует дерби ЦСКА и «Динамо» в рамках 16 тура РПЛ.

Перед матчем с «Пари НН» в 14 туре к Брейдо обратились с телевиденья – хотели сделать сюжет, как Дивеев смотрит игру ЦСКА и нижегородцев. Однако тогда защитник не смог – он хотел посмотреть игру вместе с друзьями из Уфы.

«Но Игорь очень позитивно воспринял идею прокомментировать матч. Ему было бы это интересно. Тогда мы решили, что надо расширить эту историю и вывести его в полноценный эфир», - говорит Брейдо телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Дивеев в последнее время, к сожалению, чаще лечится, чем играет. Футболист травмировал голеностоп в июле и выбыл до зимы.

ЦСКА и «Динамо» сыграют в грядущую субботу, 25 ноября. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене», стартовый свисток – 17:30, время московское.

Дивеев станет комментатором матча ЦСКА — «Динамо»