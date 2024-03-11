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Абаскаль цепляется за Джикию, Роша копирует Игнашевича, Акинфеев разменивает полтинник

11 Марта 2024 • 10:00 Комментировать
Спартак Москва
0:2
Факел

Ташуев ставит «Спартак» на место, Абаскаль идёт против принципа

С кого бы начать? Давайте со «Спартака». Абаскаль вернулся на скамейку – и «Спартак» вернулся на дно. Чем ещё может быть для «красно-белых» влёт «Факелу»? И не простой, а символичный. 0:2 – прямо как в первом круге в Воронеже. Только там 2:0 было, если от хозяев смотреть. Пруцев грозился взять реванш, но бахнул автогол и утвердил спартаковское фиаско.

Ташуев оказался специалистом по «красно-белым». Его команды трижды побеждали «Спартак» и трижды играли с ним вничью, но ни разу ему не проигрывали. Во втором тайме Абаскаль отчаялся настолько, что выпустил даже Джикию, мариновавшегося на лавке в РПЛ полгода. Не помогло. А что там Угальде, где голы его? Все на сборах остались?

«Быки» убирают рога, «Зенит» и «Динамо» говорят спасибо

«Краснодар» делает всё, чтобы избавиться от фаворитского статуса. «Быки» уступили «Ростову» южное дерби. Играли непонятно как. Олусегун дважды отмахнулся на две жёлтые. Похоже, что так «Краснодар» отмахивается от золота. Ну да, Сперцян был дисквалифицирован. Зато Кордоба уже играл. И даже гол забил. А всё равно поражение.

«Ростову» понравилось играть дома в пятницу – два раза он так победил после зимней паузы. Теперь про «Динамо». 2:0 оно устроило «Ахмату». Чавес забил до удаления Харина, Тюкавин – после. Вот уже на два очка «Динамо» отстаёт от «Зенита», который на выезде разгромил «Урал» и взлетел на первую строчку. «Краснодар» пристроился между ними – как надолго?

«Пари НН» крушит стереотип, «Балтика» и «Сочи» падают в «отрыв»

ЦСКА в Самаре разобрался с «Крыльями Советов». Роша оформил дубль после угловых и повторил бомбардирское достижение Игнашевича как центрального защитника. Тот оформлял дубль в 2011 году в ворота «Амкара». Акинфеев отразил 15-й пенальти с 2009 года (от Орозко). В чемпионате России он пробил отметку в 50 тысяч сыгранных минут.

«Локомотив» и «Сочи» обменялись голами в дебюте, а потом ещё раз. Также обменялись и удалениями во втором тайме (Карпукас и Кордова). «Оренбург», несмотря на нереализованный пенальти Воробьёва, победил «Балтику» и откинул её на пять очков. В зоне прямого вылета она уже прочно обосновалась вместе с «Сочи».

«Пари НН» впервые выиграл в гостях в этом сезоне. Это произошло в Казани. «Рубин» до этого не проигрывал дома с октября. Теперь в чемпионате России наступает необычный трёхнедельный перерыв. В 21-м туре «Спартак» сыграет с «Уралом», «Зенит» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» – с «Локомотивом», а «Динамо» – с «Ростовом».

Кирилл Иванцов

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