Ташуев: «Мы говорили, что наша задача - три очка, это не просто слова»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Можете пояснить, в чем вы сегодня сильнее были «Спартака»?

- Я до матча говорил, что кто сыграет в лучший футбол, тот и выиграет. Наверное, мы лучше сыграли в футбол, забили, не пропустили, проявили характер. Игроки молодцы, что они с большим желанием вышли. Мы говорили, что наша задача - три очка. Это не просто слова, но мы должны были сделать все возможное. Мы должны уважать соперника, не бояться и правильно сыграть, тактически грамотно сыграть. Но они все правильно выполнили, как под копирку. Хорошо прессинговали, «Спартак» поставили в некомфортные условия, ему приходилось больше стараться из-под давления выходить. Наша задача была не проиграть «Спартаку» низ. Внизу против «Спартака» нельзя играть. В конце уже было ясно, что замены пошли, и травмы. Мы перестроились на 3+2 в обороне. Не наша схема, но локально надо было играть и перекрывать фланги, там Соболева накрывали. Сыграли тактически грамотно, получилось.

- После такого энергозатратного первого тайма в перерыве не было опасений, что на весь матч может не хватить сил?

- Да нет, мы хорошо готовы, все-таки всё контролируем, бегаем по всем программам. У нас хорошие показатели. По крайней мере, если кто-то устал, мы могли спокойно заменить. Ребята, что были в резерве, были хорошо готовы физически и были готовы усилить позиции, где нужно.

- Столько желтых карточек. Насколько это соответствовало жесткости игры?

- Здесь грубой игры не было, никто никого не убивал. Судьи - люди все разные, каждый по-своему трактует. Не знаю, им виднее.

- Когда перестроился «Спартак» на три центральных, вы поняли, что они имели в виду? Как они хотели сравнивать счет?

- Видимо, фланги включать, потому что там большой Соболев вышел. Фланги, доставки. Мы также среагировали и сделали, перекрывали фланги.

- Можно сказать, что это лучший матч «Факела» под вашим руководством?

- Я бы не сказал. Если брать по содержанию. По эмоциональному фону одна из лучших игр, тем более, зная, какой антураж стоял до матча. Реванш, реванш. Все говорили о том, что «Спартак» даже думать не может о том, чтобы не обыграть «Факел». Нас это немного подстегивало, но это больше так чисто эмоции, не более того. Нормально всё.