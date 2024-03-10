Марков: «Выиграли сегодня заслуженно»

Форвард «Факела» Евгений Марков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Вы сегодня хорошо играли?

- Я думаю, с трибуны было виднее, и на табло тоже видно.

- Прошлый матч, когда вы играли дома, предметом спора был газон. Там был эпизод, когда Зиньковский общался с Квеквескири, что, мол «дома мы вам покажем». Сегодня вряд ли газон можно назвать причиной.

- Мы знали, что они будут злые после того матча, хотели, чтобы они не скидывали всё на поле, а показали, что они могут. К сожалению, мы тоже не смогли, но выиграли сегодня заслуженно. Считаю, что мы лучше играли. Вопросов никаких не должно быть.

- Как вы так много бегаете? У вас движение, особенно в первые полчаса, просто сумасшедшее было, вы всё перекрывали. Так готовы хорошо функционально?

- У нас горки, штанга, с ума сходили на сборах. Нас Ташуев натренировал, поэтому функциональное состояние сумасшедшее.

- Сегодня дома играли как будто?

- Спасибо большое нашим болельщикам. Посмотрите, сколько их, это просто фантастика. Спасибо большое всем, кто приехал.

- Видно, что уставшие. Матч очень много сил отнял? В чем был хорош «Спартак», в чем была основная сложность?

- У них много хороших исполнителей, которые оснащены технически и тактически. Самое главное было играть с ними плотно и закрыть зоны между линиями. Я думаю, мы сегодня справились. Три очка в копилку.

- У них сегодня Промеса не было. Это минус головная боль для вас?

- Он один из лучших игроков в нашем чемпионате. Конечно, это минус для них.