Ташуев – эксперт по «Спартаку»: тренер ни разу не проиграл «красно-белым»

Сегодня, 10 марта, «Спартак» проиграл на своём поле воронежскому «Факелу» в матче 20-го тура чемпионата России.

Коллектив Гильермо Абаскаля пропустил два безответных мяча в «Лужниках» и опустился на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Данная победа стала для наставника «Факела» Сергея Ташуева третьей в матчах против «Спартака», сообщает пресс-служба РПЛ со ссылкой на Яндекс Плюс и VSporte. Кроме того, команды Ташуева трижды играли вничью с «красно-белыми» и ни разу не уступили.

После 20 туров «Спартак» занимает шестую позицию в чемпионате России, имея на своем счету 31 очко. «Факел» находится на 11-й строчке, набрав 25 баллов.