Орлов: «Я всё время говорил: не надо увольнять Абаскаля»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке нынешнего сезона.

Журналист призвал не сбрасывать «красно-белых» со счётов, отметив, что «Спартак» обладает сильным составом и интересным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я же всё время говорил: не надо увольнять Абаскаля. Что-то в нём есть. Игру-то он поставил. Например, нашёл отличную позицию для Зобнина», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В 19 турах РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 10 марта, против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.