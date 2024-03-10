Абаскаль: «План Б в какой-то мере сработал, но этого не хватило»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- В чем вы видите причины поражения?

- Тут всё достаточно очевидно: недостаток концентрации в определенные моменты привел к тому, что мы допустили пенальти и автогол. Поэтому проиграли. Что касается почему мы не смогли победить? Да, мы наносили удары чаще соперника, но в створ было порядка двух всего. Даже те удары, которые у нас были, они были недостаточно сильные. Они были слабые. Мы облегчили работу вратарю соперника. Нам не хватало в эти моменты решительности, уже в финале, завершении. Какие-то моменты были, там 2-3 ситуации, хорошие подходы, тем не менее, не удалось. Такой злости не хватило в завершении.

- Мартинс. Эпизод с пенальти и замена в перерыве. Почему он не попал в игру?

- Мы не могли. У нас были Пруцев и Мартинс. Мы не могли рисковать и играть с двумя футболистами на этой позиции с желтыми карточками, поэтому должны были поменять кого-то.

- При 0:2 выпустили Джикию и перешли на трех центральных. В чем была идея?

- Мы хотели перейти на схему 3-4-3 со всеми футболистами, которые у нас были в середине поля и на флангах мы бы создавали ширину нашим атакам. В этом был план. Как вы видите, было порядка 5-6 угловых, которые мы подавали, и до ударов дело доходило. Но как я сказал до этого, они были недостаточно сильны. План Б в какой-то мере сработал, но этого не хватило.

- Большинство команд против «Спартака» играет, как «Факел». Они достаточно низко обороняются. Какой из этого матча вы делаете вывод? Как против таких команд действовать?

- Как я говорил до матча, необходимо искать, создавать пространство и бежать использовать его. Сегодня у нас в принципе было в первом тайме 2-3 момента, которые мы могли использовать лучше, тем не менее, мы не воспользовались ими. То, что уже было во втором тайме, так называемый план Б, когда тебе нужно возвращать результат, когда счет не тот, который хотелось бы, иногда нужно предпринимать и такие шаги.