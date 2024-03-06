​Салихова обвинила «Спартак» в ситуации вокруг Промеса

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, обвинила клуб в шумихе вокруг Квинси Промеса. Футболист, как известно, в настоящий момент пребывает в ОАЭ. В скором времени пройдёт заседание суда по делу об оставлении Промесом места дорожно-транспортного происшествия.

Между тем, в социальных сетях ранее появилось видео, на котором Промес отдыхает в развлекательном заведении.

По словам Салиховой, многие футболисты весело проводят время, и клубу важно работать над предвидением различных ситуаций, в том числе не позволять лишней информации вытекать наружу.

«Клуб дал этому вылезти, и началось разрушение образа. Раньше был наш парень Антоха, а теперь, оказывается, он преступник. Это всё вопрос к клубу, который не смог удержать информацию в тайне», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Салихова вопрошает, порекомендовал ли кто-то из клуба Промесу опубликовать фото, на котором он смотрит матч «Спартака» с «Зенитом» со словами поддержки команде.

«Болельщики влюбляются в образ футболиста, равно как и в актёра. Но очень часто этот образ на поле не совпадает с тем, кем игрок является в реальной жизни», - сказала Салихова. Она отметила, что задачей клуба является скрывать негативные ситуации.

Салихова возмущена: «А тем ли мы оставили «Спартак»?