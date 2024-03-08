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«Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби

08 Марта 2024 • 20:34 Комментировать (22)
Ростов
2:1
Краснодар

«Ростов» и «Краснодар» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 8 марта на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов2:1Краснодар
(1:0) Мохебби Мохаммад25'  
(2:0) Мохебби Мохаммад62'  
  66'Кордоба Джон (2:1)
Песьяков СергейВахания Илья 59' (Комаров Иван ( 59') Сако Умар  59'Осипенко Максим  76'Чернов Евгений  61'Байрамян Хорен  35' 79' (Миронов Алексей ( 79') Глебов ДанилЩетинин Кирилл  51' 90' (Мелёхин Виктор ( 90') Сезар Роналдо 59' (Лангович Андрей ( 59') Голенков ЕгорМохебби Мохаммад
Запасные: Моисеев КириллАзнауров ИмранШамонин АнтонКирш ИльяЦулая МихаилШанталий ДаниилМедведев НикитаКолтаков Алексей
Сафонов МатвейТормена Витор  40'Алонсо ХуниорОлаcа Лукас  90'Черников Александр  30' 83' (Кривцов Никита ( 83') Ленини Пина  45' 46' (Баньяц Михайло ( 46') Батчи Жоау 83' (Кобнан Мозес ( 83') Волков Сергей ЕвгеньевичВиктор Са 84' (Кади ( 84') Кордоба ДжонОлусегун Джуниор  43'  49'
Запасные: Агкацев СтаниславКайо ПанталеаоЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийКастаньо КевинШтепа Михаил
08 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Программу 20-го тура РПЛ продолжило южное дерби, участие в котором принял лидер сезона. «Краснодар» приехал в гости к «Ростову» Валерия Карпина, в отличие от «быков» выигравшего свой первый матч после рестарта сезона. Несмотря на статус гостей явного фаворита дерби, конечно же, не прослеживалось. «Ростов» и начал матч с позиционных атак, начал с владения, с давления.

Очень много забросов зрители увидели на первых минутах, были даже подключения Осипенко, но до поры до времени интересных моментов не возникало. Однако «Краснодар» оборонялся слишком явно, «Ростов» всё-таки взял своё в середине первого тайма.

Мохебби откатил на Щетинина, а сам рванул в штрафную площадь. Кирилл протащил мяч по центру и аккуратно подбросил его на иранца. Мохаммад принял на грудь и вторым касанием хлестко пробил в левую «шестёрку» из-под Тормены – 1:0. Сразу после гола возникла неплохая такая потасовка, по итогам которой Казарцев даже никого жёлтой карточкой не наказал. Так и завершился довольно скучный первый тайм.

А после началось интересное. Баньяц вышел вместо Ленини сразу после перерыва, а «Краснодар» в равных составах отыграл всего три минуты. Олесуген под давление Байрамяна не нашёл ничего лучше, чем врезать сопернику по лицу. Жёлтая карточка стала для нигерийца второй. «Ростов» удалением в составе соперника воспользовался не сразу, но постепенно своё взял. Второй гол пришёл на исходе часа игрового времени.

Началось всё с перехвата Глебова, Даниил дальше выкатил правее на Байрамяна. Хорен увидел открывание Мохебби и выдал пас низом в штрафную площадь. Иранец разогнался, опять оторвался от Тормены и пробил без шансов для Сафонова – 2:0. Арбитры взяли паузу на просмотр повтора, но гол засчитали. А «Краснодар» за это время успел перевести дух, собраться, и совсем скоро смог в игру вернуться.

Баньяц прорвался с левого края и навесил к линии вратарской площади. Там Кордоба выиграл позицию у Осипенко и головой пробил под правую штангу – 2:1. Наступления «Краснодара» продолжались и далее, даже в меньшинстве команда Владимира Ивича продолжала серьёзно напрягать «Ростов». Хозяева отбивались, не забывали жалить в контратаках, а главное, в этой вязкой игре основную задачу выполнили – победный счёт сохранили.

Ужасающе «Краснодар» возобновил сезон – ничья и поражение. Уже завтра «Зенит» может убрать «быков» с первой позиции, а у Карпина две победы в двух матчах этой весны.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (22) Все комментарии
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Barcelona-Champions
08 Марта 2024 в 21:37
Долой цыганский табор.
TEREX
08 Марта 2024 в 21:23
о..вынурныла ис канализацыи звизда наша..)) милка..укольчик тибе ужэ паставили..))
Barcelona-Champions
08 Марта 2024 в 21:20
Два дурачка цыганского происхождения болтают о чем-то своем примитивном, чумазые создания😂😂😂
TEREX
08 Марта 2024 в 20:47
ростсельмаш и варела утапили быкоф в дону..))
ингерман
08 Марта 2024 в 20:48
ай бро завтра б урал переплыць.. кхе-кхе.. )))
TEREX
08 Марта 2024 в 20:51
симак с крикам ..замной я чипаеф с шашкай на гало..скаканёт в энти мутныи воды..)) надеюся в атличии ат василь иваныча даплывёт..))
ингерман
08 Марта 2024 в 20:53
ау бро ну ежели с крикам - вирешь ни вазьиешь! тады можыт чё и выгарит.. хе..
TEREX
08 Марта 2024 в 20:54
дык ни самнена..ежыли чё..то анка с петькай рядам будут..вмести выгрибут..))
ингерман
08 Марта 2024 в 20:57
ай к таму ж бро гов0рють што васильваныч периплыл-таки уралец и в табор к цЫганам падалси.. здаеца мне што брат-нащ-Будулай евойный парень-та.. а как жыж Иначе-та.. кхе-кхе..
TEREX
08 Марта 2024 в 21:02
загинул хде та брат будулай..в ихних мадЪярских стипях..)) асирател табар биз иво..)) дажы канёф некаму паткувать..))
ингерман
08 Марта 2024 в 21:11
ай та не бро.. мы владеим святым табарскем аткравеньем а патаму знаим иде брат-наш-Будулай.. хе..
TEREX
08 Марта 2024 в 21:18
аткравенье табарская биречь надабна и хранить аки зиницу ока..)) скора маладыя цыганяты падрастут..и хажывЁт табар палнацэннай жизнью..)) апеть писники пат симиструнку пальюца..))
ингерман
08 Марта 2024 в 21:19
ай паточняк бро.. айданудануданай-драдануданай.. цоб-цобэ.. )))
TEREX
08 Марта 2024 в 21:21
ай на на нэй диржы кучирявава..))
ингерман
08 Марта 2024 в 21:23
ай туки-туки.. хали-гали.. )))
TEREX
08 Марта 2024 в 21:25
бро..тама милка ф табар фторглася..)) шчуиш ваниша пашла па фсиму сайту..))
ингерман
08 Марта 2024 в 21:28
ай бро ласки пользаватилей видаць сёдни ни хватила.. мало ее "паздравляли" сёдни.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
08 Марта 2024 в 21:31
та аа нее ..апеть баярашника пирибрала..)) хто жы такуя ласкать та будит..)) разви што пёс шулудивый лапу падымит и абосыт иё..))
Barcelona-Champions
08 Марта 2024 в 21:36
Петушки, продолжайте кукарекать в своем стиле) так держать, задроты убогие))
TEREX
08 Марта 2024 в 21:42
ты чё сиводня злая такая..)) видь празник твой сиводня..)) радавайся и причмокивай..)) или карону из овна патиряла в канализации..ни пирижывай новую слепишь..))
CELTIC FROST
08 Марта 2024 в 20:44
Вот. похоже. и весь Краснодар ..
ингерман
08 Марта 2024 в 20:39
ай нормуль резалт.. флегма! кхе-кхе.. )))
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