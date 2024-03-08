«Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби

«Ростов» и «Краснодар» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 8 марта на стадионе «Ростов Арена».

Программу 20-го тура РПЛ продолжило южное дерби, участие в котором принял лидер сезона. «Краснодар» приехал в гости к «Ростову» Валерия Карпина, в отличие от «быков» выигравшего свой первый матч после рестарта сезона. Несмотря на статус гостей явного фаворита дерби, конечно же, не прослеживалось. «Ростов» и начал матч с позиционных атак, начал с владения, с давления.

Очень много забросов зрители увидели на первых минутах, были даже подключения Осипенко, но до поры до времени интересных моментов не возникало. Однако «Краснодар» оборонялся слишком явно, «Ростов» всё-таки взял своё в середине первого тайма.

Мохебби откатил на Щетинина, а сам рванул в штрафную площадь. Кирилл протащил мяч по центру и аккуратно подбросил его на иранца. Мохаммад принял на грудь и вторым касанием хлестко пробил в левую «шестёрку» из-под Тормены – 1:0. Сразу после гола возникла неплохая такая потасовка, по итогам которой Казарцев даже никого жёлтой карточкой не наказал. Так и завершился довольно скучный первый тайм.

А после началось интересное. Баньяц вышел вместо Ленини сразу после перерыва, а «Краснодар» в равных составах отыграл всего три минуты. Олесуген под давление Байрамяна не нашёл ничего лучше, чем врезать сопернику по лицу. Жёлтая карточка стала для нигерийца второй. «Ростов» удалением в составе соперника воспользовался не сразу, но постепенно своё взял. Второй гол пришёл на исходе часа игрового времени.

Началось всё с перехвата Глебова, Даниил дальше выкатил правее на Байрамяна. Хорен увидел открывание Мохебби и выдал пас низом в штрафную площадь. Иранец разогнался, опять оторвался от Тормены и пробил без шансов для Сафонова – 2:0. Арбитры взяли паузу на просмотр повтора, но гол засчитали. А «Краснодар» за это время успел перевести дух, собраться, и совсем скоро смог в игру вернуться.

Баньяц прорвался с левого края и навесил к линии вратарской площади. Там Кордоба выиграл позицию у Осипенко и головой пробил под правую штангу – 2:1. Наступления «Краснодара» продолжались и далее, даже в меньшинстве команда Владимира Ивича продолжала серьёзно напрягать «Ростов». Хозяева отбивались, не забывали жалить в контратаках, а главное, в этой вязкой игре основную задачу выполнили – победный счёт сохранили.

Ужасающе «Краснодар» возобновил сезон – ничья и поражение. Уже завтра «Зенит» может убрать «быков» с первой позиции, а у Карпина две победы в двух матчах этой весны.