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«Спартак» позорно проиграл «Факелу» в «Лужниках»: Какое будущее ждёт Абаскаля

13 Марта 2024 • 17:40 Комментировать
Спартак Москва
0:2
Факел

Неважная форма «Спартака» на старте весенней части сезона вновь подняла тему возможной отставки главного тренера команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится мыслями о происходящем.

Абаскаль поймал руководство клуба в ловушку наследия Федуна

Гильермо Абаскаль поставил руководство «Спартака» в крайне неприятное положение. Предыдущего собственника клуба Леонида Федуна обвиняли в импульсивности, что он постоянно менял тренеров, часто руководствуясь эмоциями. Новое руководство клуба пытается выстраивать иную политику, делая «Спартак» более спокойным, где нет громких заявлений, где больше расчёта.

Продолжай «красно-белыми» руководить Федун, Абаскаль покинул бы коллектив ещё осенью. Новое же руководство, будто пытаясь доказать, что всё поменялось, продолжало держаться за испанца даже после провальных отрезков. Результат при этом не улучшается даже после зимней паузы. Тем не менее уволить Абаскаля после зимнего перерыва и периода подготовки – это тоже абсолютно эмоциональное решение. В итоге руководство «Спартака» оказалось в некой ловушке. Увольнение Абаскаля сейчас будет выглядеть как шаг в духе Федуна, от стиля которого пытаются уйти. При этом оставить испанца – это упорно делать шаг на тренера, который не справляется. Чудеса случаются, безусловно, но если «Спартак» продолжит не добиваться результата, то вера в Абаскаля будет выглядеть как непрофессионализм топ-менеджеров.

В чем смысл менять тренера прямо сейчас?

Смена тренера – это всегда ход из двух шагов. Уволить наставника – это легко и просто. Отсутствие результата – это простая причина для такого хода. Однако часто в разговорах о смене забывают о том, что кем-то уволенного надо заменить. При этом почему-то есть уверенность, что сама по себе перестановка должна дать результат автоматически. О том, что это не так, лучше всех знает Дмитрий Гунько, который сменил во главе «Спартака» Валерия Карпина, получив абсолютно разобранную команду, проиграл кучу матчей и убил в России свою репутацию перспективного специалиста.

Иными словами, если сейчас придёт новый наставник, то нет никакой гарантии, что позитивные изменения будут заметны сразу. Стоит напомнить, что в команде до сих пор нет лидера Квинси Промеса, и нет понимания, приедет ли он. При этом новый наставник будет лишён возможности поменять состав, а ведь у него могут быть тактические взгляды, под которые нет исполнителей.

Увольнение Абаскаля прямо сейчас имеет смысл только в одном случае. Если у руководства «Спартак» действительно есть кандидат, на которого готовы сделать ставку на будущий сезон. При этом в оставшейся части текущего перед таким тренером не должно быть спортивной цели, а это время он сможет просто потратить на знакомство с коллективом. Если же такого кандидата нет, то увольнение Абаскаля просто ради обновления никакого смысла иметь не будет.

Точно ли Абаскаля нужно увольнять?

Откровенно говоря, ответить однозначно на этот вопрос сложно, по крайней мере если отбросить эмоции. Правда в том, что испанец готовил один «Спартак», а играет другой, и не по его вине. Да, отсутствует только один игрок Квинси Промес, но в стане «красно-белых» голландец был тем футболистом, который делал разницу. Нельзя однозначно говорить, что с ним «Спартак» победил бы «Зенит» и «Факел», но уж точно имел бы больше шансов.

Абаскаль пытается что-то менять, он не сдаётся. Чемпионат уже не выиграть, а второе место от шестого мало чем отличается. При этом шанс выиграть кубок остается, и это не изменит даже вылет от «Оренбурга», если он случится. И всё же прогресса в игре «Спартака» нет, и нет понимания, почему он должен появиться. Кажется, испанец исчерпал свой ресурс.

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Рябчук: Надеюсь, «Спартак» пройдёт «Оренбург» в Кубке России
18:41 · Кубок России
Гранат: Матч с «Оренбургом» может стать последним для Абаскаля
18:31 · Кубок России
Борис Игнатьев: «Для «Динамо» игра с «Зенитом» — отличный тест»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Юшин забил бывшему клубу в первые минуты игры «Родины» и «Урала»
18:25 · Россия. Премьер-лига
В «Браге» заявили, что клуб не получал обращений от «Спартака» по Жорже
18:15 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о возможном назначении Ивича в «Спартак»: «Если пригласят, я буду долго смеяться» эксклюзив
18:14 · Кубок России
Гладилин: «Зениту» будет непросто в матче с «Динамо»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин уверен, что увольнение Ивича не связано со спортивными результатами
18:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хосонов: «В обычной жизни с Талалаевым можно поулыбаться, но не на тренировках»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Краснодар» впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера» эксклюзив
17:56 · Россия. Премьер-лига
Аршавин прокомментировал решение Галицкого уволить Ивича
17:43 · Кубок России
Тороп: «Роша — лидер ЦСКА»
17:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Молодой спортдир «Торпедо» покинул клуб спустя два месяца после назначения
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Мы не бабушки на скамейке»: В «Зените» не стали говорить об отставке Ивича
17:35 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто предлагал услуги Ивича «Спартаку»
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