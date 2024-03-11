Кечинов: «Даже в случае поражения от «Оренбурга» в Кубке Абаскаля не уберут»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартака» с «Факелом» и возможной отставке Гильермо Абаскаля.

- Как восприняли поражение от «Факела» на фоне хорошей игры с «Зенитом»?

- Конечно, для меня это было неприятно и неожиданно. Я думал, что «Спартак» возьмет реванш за поражение в Воронеже, когда играли на плохом поле. Но получился такой же сценарий, только поле было лучшего качества. Хозяева ничего не смогли противопоставить «Факелу», который играл с хорошим настроем и самоотдачей. Видно, что это команда с характером. А москвичи ничего не смогли показать.

- Почему? Это тренерские просчеты, недонастрой?

- Не думаю, что это тренерская недоработка. Просто надо было включать волю, характер и самоотдачу. Те качества, которые мы увидели у «Факела». Одолеть соперника, просто играя в футбол, за счет комбинаций и взаимодействия у «Спартака» не получилось.

- После поражения от «Факела» пошла информация о том, что Абаскаль скоро покинет «Спартак». Допускаете такой вариант?

- До конца сезона не будет никаких передвижек. Но если «Спартак» окажется не в тройке, то его уберут сто процентов.

- Почему не считаете, что Абаскаля могут убрать уже сейчас, в мартовскую паузу на матчи сборной? В четверг матч с «Оренбургом», и если результат будет неудачный, стоит ли оставлять тренера на посту?

- Мне кажется, все равно его не уберут. Выводы будут делать по окончанию сезона. На данный момент осталось мало времени до конца сезона. Пока новый тренер начнет внедрять то, что хочет видеть, пока футболисты поймут его идеи и требования, пройдет много времени. Можно тур или два провести на эмоциях, психологической встряске, а потом ничего хорошего не будет.

- Телеграм-каналы начали писать о том, что Абаскаля в ближайшее время может сменить Черчесов. Как отнеслись бы к такому назначению?

- Другого варианта сейчас нет. Это самая оптимальная кандидатура. Это очень требовательный наставник, может ставить игру, которая нравится болельщикам. Самым главным в команде будет дисциплина, и ребята будут всегда проявлять характер. Игроков с другим подходом к работе Черчесов держать в команде не будет.

- Еще одним возможным вариантом называется Ивич. Он согласился бы сейчас возглавить «Спартак»?

- Нет, конечно. Это же не просто взять человека и переставить в другую команду. У него есть какие-то обязательства. Его команда борется за первое место, по крайней мере, до зимнего перерыва боролась, а «Спартак» непонятно за что борется. Разве он может все бросить и уйти?

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- Смотря какие перспективы он видит и сколько денег предложат.

- Все равно у него есть обязательства перед хозяином клуба, человеческие моменты. Здесь не только на деньгах все построено. Тем более, у «Краснодара» пока все неплохо получается, команда борется за медали.

- Ивич подошел бы «Спартаку», как тренер?

- Не знаю. В «Спартаке» очень сложно работать. Приезжали разные наставники, и все думали, что сейчас будет результат, поставлена игра, а получалось все наоборот.

Елена Григорьевская