Деменко: «Спартак» недооценил «Факел»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался после поражения «Спартака» от «Факела».

Игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива из Воронежа.

«Спартак» недооценил «Факел». Не скажу, что это недонастрой, но что ребята вышли уже как-то непонятно, это было видно. «Факел», молодцы!» — приводит слова Деменко Vprognoze.

По итогам 20 сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в чемпионате России. В активе «красно-белых» 31 зачетный балл.

Следующим соперником «Спартака» станет «Урал». Игра 22-го тура Российской премьер-лиги запланирована на 30 марта.