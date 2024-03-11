Котов: «Какое впечатление произвёл «Спартак»? Впечатление произвёл «Факел»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о матче 20-го тура РПЛ, в котором команда из Воронежа обыграла московский «Спартак» (2:0).

«Какое впечатление произвёл «Спартак»? Впечатление произвёл «Факел». А «Спартак» пусть сам разбирается», — цитирует Котова «РБ Спорт».

Котов отметил, что главный тренер «Факела» Сергей Ташуев хотел, чтобы его команда компактно располагалась в тех местах, где находился мяч.

Эта победа позволила «Факелу» набрать 25 очков и закрепиться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч команда Ташуева проведёт 30 марта против «Оренбурга».