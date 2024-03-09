Червиченко: Если Абаскаля не будет на бровке, то «Спартак» точно победит «Факел»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем домашнем матче «красно-белых» против «Факела».

«Если бы вы сказали, что на матче с «Факелом» не будет Абаскаля, то я бы сказал, что «Спартак» точно победит», — заявил Червиченко «Чемпионату».

По мнению эксперта, «Спартак» на сборах и в матче против «Зенита» выглядел неплохо, поэтому игра с «Факелом» должна удачно сложиться для столичного коллектива.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Факел» состоится в воскресенье, 10 марта. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая пройдет на портале LiveResult.