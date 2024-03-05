Терёхин похвалил «Спартак» за историю с Промесом

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился комментарием о предстоящем возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в расположение клуба.

Напомним, ранее футболист попал в ДТП в ОАЭ и скрылся с места происшествия, за что был задержан местной полицией. 5 марта должен состояться суд, после которого Промес сможет вернуться в Россию.

«Спартак» — молодец: бьется за своего игрока. Он совершил правонарушения в Нидерландах и ОАЭ. Но в России он ничего плохого не сделал», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, вместе с Промесом «Спартак» может побороться за высокие позиции в чемпионате России.

В сезоне-2023/24 Промес провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.