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Терёхин похвалил «Спартак» за историю с Промесом

05 Марта 2024 • 15:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился комментарием о предстоящем возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в расположение клуба.

Напомним, ранее футболист попал в ДТП в ОАЭ и скрылся с места происшествия, за что был задержан местной полицией. 5 марта должен состояться суд, после которого Промес сможет вернуться в Россию.

«Спартак» — молодец: бьется за своего игрока. Он совершил правонарушения в Нидерландах и ОАЭ. Но в России он ничего плохого не сделал», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, вместе с Промесом «Спартак» может побороться за высокие позиции в чемпионате России.

В сезоне-2023/24 Промес провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Терёхин Квинси Промес ещё теги

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