​Адвокат Жорин допускает, что Промес окажется в тюрьме

Адвокат Сергей Жорин высказался о ситуации форварда «Спартака» Квинси Промеса. Футболист сейчас находится в ОАЭ в ожидании суда за оставление места ДТП. Ранее Промес получил два тюремных срока в Нидерландах, но подал апелляции.

Жорин отметил, что Промес, учитывая всю ситуацию, является отчаянным человеком. Адвокат считает, что футболист может и дальше сталкиваться с проблемами.

«С высокой степенью вероятности он ещё что-нибудь начудит. Вероятно, команда не оставит его в сложной ситуации, клуб за него подписывается. Но неизвестно, выкинет ли он ещё что-то. С таким подходом всё может закончиться реальным заключением», - цитирует Жорина Metaratings.

Судя по всему, Квинси Промес не успеет вернуться в Россию до ближайшего матча «Спартака» против «Факела». Команды сыграют в воскресенье, 10 марта.