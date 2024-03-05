Мостовой: «Спартак» уже не так далеко от лидеров РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Главного фаворита в РПЛ сейчас нет. Все будет меняться с каждым туром, чемпионом может стать любой», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в ближайшее время «Динамо» приблизится к лидерам. Кроме того, не так далеко находится «Спартак», отметил Мостовой.

По итогам 19 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России идет «Краснодар», набрав 39 баллов. На второй позиции располагается «Зенит» (37), а замыкает тройку «Динамо» (35).