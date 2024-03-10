«Спартак» во второй раз в сезоне проиграл «Факелу»

В воскресенье, 10 марта, московский «Спартак» проиграл на своём поле воронежскому «Факелу».

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2. Данное поражение стало для «Спартака» вторым в сезоне от «Факела». Напомним, в первом круге подопечные Гильермо Абаскаля с таким же счетом уступили в Воронеже. Таким образом, в сезоне-2023/24 «Спартак» ни разу не забил «Факелу» и не набрал ни очного очка в очных встречах.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Факел» находится на 11-й позиции, имея в копилке 25 баллов.