Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

- За счет чего переиграли «Спартак»?

- Здесь нет секретов. Это правильный разбор команды соперника, подсказ тренерского штаба, желание победы. Это не зависит от того, кто играл и кто не выходил на поле.

- В чем «Факел» превзошел «Спартак»?

- Сложно сказать по горячим следам. Я был на поле, а виднее людям, которые смотрели со стороны. Надо пересмотреть матч. Но мы выполнили все, что требовал от нас тренер: высоко прессинговали, не давали хозяевам разыгрывать мяч. У нас все это получалось.

- Все-таки большего ждали от соперника?

- Не могу оценивать, играли они ниже своих возможностей или нет. Но у них хорошая команда, с хорошим подборов футболистам. Желаю им удачи.

- Как оцените рестарт «Факела» весной?

- Шесть очков было бы лучше. Но четыре – это тоже неплохо. В футболе лидеры - это только на бумаге. Против них выходят такие же живые люди. Кому больше повезет, кто лучше сконцентрируется и будет более дисциплинирован, тот и побеждает.

- В Москве есть проблемы с полями. Как оцените газон «Лужников»?

- Хороший газон, просто немного вязкий. Но мы же привыкли в болоте играть. Про «Факел» постоянно говорят, что у нас плохое поле. Но мы счастливы, что у нас такое поле. Для кого-то оно плохое, а для нас великолепное. Какая разница, где играть: на асфальте или на зеленом поле? Главное – победа.

- Какие цели у «Факела» в этом сезоне?

- Не просто сохраниться в РПЛ, а подняться выше в таблице.

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- Какое это место?

- Первое. Мы все максималисты. Если будешь думать о первой пятерке, займешь с пятого по восьмое место. А ставить целью выживание – это глупо. Если играть с такими мыслями, то точно вылетишь. Надо быть уверенными.

- Следите за гонкой лидеров?

- Нет, но в таблицу заглядываю. Сейчас «Динамо» находится в очень хорошей форме. Если так будет играть, может спокойно побороться за первое место.

- А «Краснодар» поборется?

- Они все борются за золото. Может еще кто-то сможет подключиться к чемпионской гонке. Впереди еще десять туров.

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Елена Григорьевская